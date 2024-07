Cleaning Hack: तुमच्याही आवडत्या कपड्यांवर पडलेत हळदीचे डाग? 'या' टिप्सने चुटकीसरशी होतील गायब

How to remove turmeric stains from clothes: स्वच्छ आणि नीटनेटक्या कपड्यांमध्ये व्यक्तीची प्रतिमा चार-चौघांत अगदी उठून दिसते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कपड्यांबाबत सजग असते. शिवाय अनेक लोकांना पांढरे शुभ्र कपडे घालणे पसंत असते. तर काहींचा एखादा ड्रेस असा असतो जो त्याला प्रचंड आवडतो. मात्र बऱ्याचवेळा अशा आपल्या आवडत्या कपड्यांवरच काही ना काही डाग पडलेले पाहायला मिळतात. त्यातल्या त्यात हळदीचा डाग तर लगेच उठून दिसतो. त्यामुळे अनेकजण असे कपडे नाईलाजाने फेकून देतात, किंवा घालणे बंद करतात. मात्र आता असे करण्याची अजिबात गरज नाही. कारण यावरसुद्धा तुम्ही घरच्या घरी काही सोप्या टिप्स वापरून फरक पाहू शकता. आज आपण अशाच काही घरगुती टिप्स पाहणार आहोत ज्याच्या साहाय्याने तुम्ही तुमचे कपडे पुन्हा नव्यासारखे बनवू शकता.