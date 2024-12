Stain Removing Tips : कपड्यांवर लागले पान-गुटख्याचे डाग? टेन्शन नका घेऊ! 'या' ट्रिक्सनी सहज होतील साफ!

How To Remove Pan Masala Stains From Cloths : कपड्यांवरील काही डाग एक किंवा दोन वेळा घासून सहज काढता येतात. पण, काही डाग असे असतात जे कपड्यांवरून निघण्याचे नाव घेत नाहीत. या डागांपैकी एक डाग पान-गुटख्याचा डाग आहे. साधारणपणे कपड्यांवरील हळद, ग्रीस, शाई, तेल इत्यादी डाग सहज निघून जातात. पण, पान आणि गुटख्याचे डाग निघता निघत नाहीत. अनेक वेळा पतीच्या कपड्यांवर पान, गुटखा आदी डाग पडल्याने महिला चिंताग्रस्त होतात. हे डाग सहज निघाले नाहीत, तर हे कपडे फेकून दिले जातात.