Eco Friendly Ganpati: पीठ, हळद आणि कुंकूने बनवा बाप्पाची इको फ्रेंडली मूर्ती, ही आहे बनवण्याची सोपी पद्धत

Tips to Make Eco Friendly Ganpati Idol With Flour and Turmeric: दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या चौथ्या दिवशी देशभरात गणेश चतुर्थी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार याच दिवशी गणेश यांचा जन्म झाला होता. यानिमित्ताने दरवर्षी गणेश चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या मूर्तीची मोठ्या थाटामाटात प्रतिष्ठापना केली जाते. तुम्हीही बाप्पाला आपल्या घरी आणण्याचा विचार करत असाल तर त्यांची मूर्ती घरीच का तयार करू नये, तेही अतिशय इको फ्रेंडली पद्धतीने. यासाठी बाहेरून कोणतीही गोष्ट आणण्याची गरज भासणार नाही आणि स्वत:च्या हाताने बाप्पाची मूर्ती घडवून प्रतिष्ठापना करण्याचा खास अुभव वेगळाच असेल. चला तर मग जाणून घेऊया बाप्पाची इको फ्रेंडली मूर्ती बनवण्याचा सोपा मार्ग.