Hair Fall: पाण्यातील बदलामुळे वाढले केस गळण्याचे प्रमाण? दिलासा देतील या सोप्या टिप्स

Tips to Get Rid of Hair Fall: वाढते प्रदूषण, पोषक तत्वांची कमतरता आणि जीवनात सतत येणारा ताण यामुळे आजकाल बहुतांश लोकांचे केस गळत आहेत. पण या सर्वांव्यतिरिक्त आणखी एक कारण आहे, ज्यामुळे लोकांना केस गळणे, केस खराब होणे, केस तुटणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. केस कमकुवत होऊन केस गळण्याचे हे कारण म्हणजे तुमच्या घरातील खारे पाणी. खरं तर खाऱ्या पाण्यात मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि लोह जास्त प्रमाणात असतं, ज्यामुळे केस कमकुवत होऊन गळतात. शिवाय पाण्यात बदल झाल्याने देखील अनेक लोकांचे केस गळतात. जर तुम्हाला खाऱ्या पाण्यामुळे किंवा पाण्यातील बदलामुळे केस गळत असतील तर या हेअर केअर टिप्स तुमची मदत करतील.