Mango Eating Tips: आंबा खाण्याची योग्य पद्धत माहीत आहे का? जाणून घ्या आयुर्वेदानुसार कसे खावे हे फळ

Right Way to Eat Mangoes: उन्हाळ्यात लोक भरपूर आंबे खातात. आंबा हा अनेकांचा आवडला फळ असतो. पण काही लोकांची तक्रार असते की हे फळ खाल्ल्यानंतर त्यांना पोटदुखी होते किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावर पिंपल्स दिसतात. आंबा खाल्ल्यानंतर तुम्हाला अशी समस्या येत असेल तर समजून घ्या की तुम्ही तो चुकीच्या पद्धतीने खात आहात. आयुर्वेदिक तज्ञ दीक्षा भावसार यांनी इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे आंबा खाण्याची योग्य पद्धत सांगितली आहे. चला तर आंबा खाण्याआधी ते खाण्याची योग्य पद्धत जाणून घेऊया