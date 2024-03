Pedicure at home: पायांचे टॅनिंग काढायचं आहे? हे घरगुती उपाय करा!

How to do Pedicure at home: चेहऱ्यावरील टॅनिंग दूर करण्यासाठी आपण अनेक प्रकारची क्रीम्स लावतो. अगदी वेगवगेळे डी टॅन पॅक वापरले जातात (lifestyle news in Marathi). अनेकजण घरगुती उपाय देखील करतात. मात्र हात-पायांच्या त्वचेकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे पाय आणि हातांची त्वचा चेहऱ्यापासून पूर्णपणे वेगळी दिसू लागते. अशा परिस्थितीत काय करावं समजत नाही. पण चिंता नसावी. आम्ही तुम्हाला अशाच काही टिप्स सांगणार आहोत ज्याद्वारे तुम्ही घरच्या घरी तुमच्या पायाची टॅनिंग दूर करू शकता.