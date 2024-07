Beauty Tips: घरच्या घरी करू शकता महागडे गोल्ड फेशियल, फक्त फॉलो करा या ब्युटी टिप्स

Tips to Do Gold Facial at Home: फेशियल करताना चेहऱ्याला मसाज केल्याने त्वचेला चमकदार आणि स्पॉटलेस बनवून फाइन लाइन्स, डाग आणि रेषांची समस्या दूर होण्यास मदत होते. पण पार्लरमध्ये महागड्या ब्युटी ट्रीटमेंटमुळे जर तुम्ही तुमच्या रुटीन लाइफमध्ये फेशियल करणं टाळत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तुमच्या चेहऱ्याची चमक कायम ठेवण्यासाठी तुम्हाला पार्लरमध्ये जाऊन पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. तुम्ही घरी बसूनही महागडे गोल्ड फेशियल सहज करू शकता. इतकंच नाही तर या फेशियलचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते करण्यासाठी किचनमध्ये असलेल्या नैसर्गिक घटकांचाच वापर केला जातो. त्यामुळे एलर्जीचा धोका किंवा त्वचेला कोणतीही हानी होत नाही. चला तर मग जाणून घ्या घरच्या घरी महागडे गोल्ड फेशियल कसे करायचे ते जाणून घेऊया.