Health Tips: सकाळी रिकाम्या किती पाणी प्यावे? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या पाणी पिण्याची योग्य पद्धत

Benefits of Drinking Warm Water In Marathi: दररोज पुरेसे पाणी न पिल्याने तुम्ही अनेक आजारांना बळी पडू शकता. मानवी शरीरात सुमारे ७० टक्के पाणी असते. जर तुम्ही नियमित पुरेशा प्रमाणात पाणी प्यायले नाही तर त्यामुळे शरीराचे कार्य बिघडते.

Should you drink warm water in the morning or cold in Marathi (freepik)