Home Cleaning Tips: पाण्यात मिसळा ‘या’ गोष्टी, एकदा फारशी पुसताच गायब होतील घरातील झुरळं!

How To Get Rid Of Cockroach : फरशी पुसण्याच्या पाण्यात ‘या’ गोष्टी मिसळा. स्वयंपाकघरातील या सर्व गोष्टी झुरळांना पळवून लावण्यासाठी अतिशय परिणामकारक ठरतात.