Hindi Diwas 2024: १४ सप्टेंबरलाच का साजरा होतो हिंदी दिवस? जगात कितव्या नंबरवर आहे ही भाषा

Why Hindi Day is Celebrated on September 14th: आज देशभरात १४ सप्टेंबर रोजी 'हिंदी दिवस' साजरा केला जात आहे. १४ सप्टेंबर रोजी हिंदी दिवस साजरा केला जातो हे जवळपास सर्वांनाच माहिती आहे. पण आजच्याच दिवशी हिंदी दिवस का साजरा केला जातो हे फार कमी लोकांना माहीत आहे. हिंदीला १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला होता. तेव्हापासून, भाषेचा प्रसार करण्यासाठी आणि लोकांना तिचे महत्त्व समजावे यासाठी १४ सप्टेंबर हा दिवस हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. हिंदी राष्ट्रीय भाषा आहे की नाही याबाबत अनेक वादसुद्धा पाहायला मिळतात.