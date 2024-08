Health Tips: का होते गोड खायची इच्छा, बदलत्या ऋतूनुसार कसा असावा आहार? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Why you Crave For Sweets: तज्ज्ञांच्या मते, काही लोक त्यांना विचारतात की, अलीकडे जेवल्यानंतर गोड काहीतरी खाण्याची इच्छा त्यांना होते. किंवा दिवसभरात कधीही एखादा गोड पदार्थ खाऊ वाटतो. तर असं नेमकं का होतं?