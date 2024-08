Health Tips: 'या' फळांमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात आढळते व्हिटॅमिन सी, आजच आहारात करा समाविष्ट

Which fruits are high in vitamin C: आपले शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारची जीवनसत्त्वे आणि खनिजे आवश्यक असतात. या जीवनसत्त्वांची आपापली विविध कार्ये आहेत. शरीरात यापैकी कोणत्याही व्हिटॅमिनची कमतरता असल्यास आरोग्याच्या समस्या उद्भवू लागतात. व्हिटॅमिन सी आपली रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. व्हिटॅमिन सीला एस्कॉर्बिक ऍसिडदेखील म्हणतात. हे अँटिऑक्सिडंट म्हणून काम करते आणि आपल्या शरीराला धोकादायक असलेल्या फ्री रेडिकल्सपासून वाचवते. आहारात पुरेशा प्रमाणात व्हिटॅमिन सी घेतल्याने शरीराला होणारा संसर्ग टाळता येतो.