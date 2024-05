Liver Function Test: कधी करावी लिव्हर फंक्शन टेस्ट? तज्ज्ञांनी दिला या लक्षणांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला

When Should Go For Liver Function Test: लिव्हर फंक्शन टेस्ट (LFT) एखाद्या व्यक्तीच्या यकृताच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि यकृत रोग शोधण्यासाठी वापरली जाते. दुसऱ्या शब्दांत, आपल्या यकृताच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी लिव्हर फंक्शन टेस्ट महत्त्वपूर्ण आहेत. मुलुंडच्या फोर्टिस हॉस्पिटलमधील हेपेटो-पॅनक्रियाटो-बिलिअरी अँड लिव्हर ट्रान्सप्लांटचे कन्सल्टंट डॉ. प्रशांत कदम यांनी एचटी लाइफस्टाइलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, एखाद्या रुग्णामध्ये यकृत खराब होण्याचा किंवा यकृताचा आजार झाल्याचा संशय आल्यास डॉक्टर त्याचे मूळ कारण शोधण्यासाठी लिव्हर फंक्शन टेस्टचा सल्ला देऊ शकतात.