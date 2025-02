Health Tips For Thyroid : थायरॉईड असेल तर या ५ गोष्टी चुकूनही खाऊ नका, वाढेल समस्या!

What Not To Eat Thyroid Problems In Marathi : अस्वास्थ्यकर जीवनशैली आणि चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे बहुतेक लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या आजारांमध्ये थायरॉईड सर्वात सामान्य आहे. भारतातील दर १० व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीला हा आजार झालेला आहे. थायरॉईडच्या बाबतीत, काही हार्मोन्स खूप जास्त किंवा खूप कमी तयार होतात.