Health Tips: एका दिवसात किती साखर खावी? मुलांना 'या' प्रमाणाच्या बाहेर अजिबात देऊ नका साखर

How much sugar should be consumed in a day: आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सर्व लोकांनी साखरेचे सेवन मध्यम प्रमाणातच करावे. मधुमेहाचा त्रास असलेल्या लोकांना साखर किंवा त्यापासून बनवलेले काहीही टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.