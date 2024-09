Health Tips: ॲसिडिटीमुळे रात्री नीट झोप लागत नाही का? काळजी सोडा आणि या टिप्स फॉलो करा

Tips to Get Rid of Acidity: तुम्‍हाला रात्री झोपायच्या वेळी अस्‍वस्‍थ वाटते का, ज्‍यामुळे पुरेशी झोप मिळत नाही? तर मग, तुम्‍ही एकटे नाहीत. झोप पूर्ण न होणाऱ्या व्‍यक्‍तींच्‍या आकडेवारी संदर्भात भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे आणि सर्वेक्षणामधून निदर्शनास येते की, ९३ टक्‍के भारतीयांना झोपेची कमतरता जाणवते. अनेकांसाठी अॅसिड रिफ्लक्‍समुळे घसा किंवा छातीमध्‍ये जळजळ झाल्‍याने झोपमोड होते. गॅस्ट्रोएोफेजल रिफ्लक्‍स डिसीज (जीईआरडी) किंवा क्रोनिक अॅसिड रिफ्लक्‍सचा जवळपास ८ टक्‍के व ३० टक्‍के भारतीयांवर परिणाम होतो. ज्‍यामुळे झोपमोड होऊ शकते किंवा झोपेचा दर्जा खराब होऊ शकतो.