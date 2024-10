Health Tips: रात्री झोपण्याची योग्य वेळ माहितेय का? 'या' वेळेस झोपल्यास कधीच पडणार नाही आजारी

what time to sleep at night: कोणत्याही व्यक्तीला निरोगी राहण्यासाठी सकस आहारासोबत चांगली झोप घेणे आवश्यक आहे. पण, सध्या टीव्ही, स्मार्टफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सच्या वापराने लोकांना रात्री जागरण करायलाही शिकवलं आहे. त्यामुळे लोकांचे झोपणे आणि उठणे विस्कळीत झाले आहे. रात्री उशिरापर्यंत जागे राहिल्याने आपल्या शरीराची सर्केडियन रिदम म्हणजेच अंतर्गत चक्राची व्यवस्था बिघडते. त्यामुळे गंभीर आजार सहज बळावतात. यामुळेच आरोग्य तज्ज्ञ प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ७ ते ८ तास चांगली झोप घेण्याचा सल्ला देतात. आता प्रश्न असा आहे की, रात्री झोपण्याची योग्य वेळ कोणती? चांगली झोप घेण्याचे काय फायदे आहेत? याबाबत तज्ज्ञ काय सांगतात ते जाणून घेऊया.