Health Tips: लोखंडी कढईत चुकूनही शिजवू नका हे पदार्थ, आरोग्यावर होतील वाईट परिणाम

What food should not be cooked in Iron Kadhai: लोखंडी कढईचा वापर नेहमीच स्वयंपाकासाठी केला जातो. आजच्या काळात विविध प्रकारची भांडी बाजारात आली असतील. पण पूर्वीच्या काळी लोक भाजी लोखंडी भांड्यातच शिजवायचे. याचे एक मोठे कारण म्हणजे लोखंडी कढईत शिजवलेले अन्न केवळ चवदारच नाही तर त्यात शिजवलेले अन्न आपल्या आरोग्यासाठी असंख्य आरोग्यदायी फायदेदेखील आहेत. तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल किंवा वाचले असेल की तांब्याच्या भांड्यात पाणी प्यायल्याने तुमचे आरोग्य सुधारते, त्याचप्रमाणे लोखंडाच्या भांड्यात शिजवलेले अन्न खाल्ल्यानेही तुम्हाला फायदा होतो. आजही जर तुमच्या घरात लोखंडी कढईत भाजी शिजत असेल तर तुमच्यासाठी हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या भाज्या शिजवणे योग्य नाही. अशा काही गोष्टी आहेत ज्या लोखंडी कढईत शिजवल्या तर त्यांची चवच खराब होत नाही तर त्या विषारी बनतात आणि तुमच्या आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचवू शकतात.