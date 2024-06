Health Care Tips: एसीचे किती तापमान शरीरासाठी आहे योग्य? जाणून घ्या कसे वाचवायचे पैसे

Right Temperature of Ac for Health: वाढत्या तापमानात घर असो वा ऑफिस एसीमध्ये राहायला सगळ्यांनाच हवेहवेसे असते. उष्णतेपासून आराम मिळवण्यासाठी एसी उत्तम असले तरी अनेक वेळा सतत एसीमध्ये राहणे आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे तुम्ही ऐकले असेल. घरांमध्ये एसीच्या तापमानाला घेऊन अनेक वेळा चर्चा, वाद होत असतात. ज्यांना खूप गरम वाटते त्यांना तापमान शक्य तितके कमी ठेवायचे असते. त्याच वेळी काही लोकांचे शरीर कमी तापमान सहन करू शकत नाही. एसीचे किती तापमान आपल्या शरीरासाठी आणि खिशासाठी सर्वोत्तम असते हे तुम्हाला माहिती आहे का? म्हणजेच एसीच्या किती तापमानात तुम्ही वीज बिलाची बचत करू शकता. एसी वापरताना, त्याचे तापमान सेट करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा.