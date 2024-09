Hair Care Tips: केसांची हरवलेली चमक परत देईल किचन मधील 'हा' मसाला! असा करा याचा वापर

How to Use Star Anise for Hair: सुंदर केस फक्त चांगले दिसत नाहीत तर आपल्या चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढवण्यास देखील मदत करतात. पण व्यस्त जीवनशैलीमुळे वाढते ताण, खाण्या पिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि केसांवरील केमिकल ट्रीटमेंटमुळे आजच्या काळात बहुतांश लोक केस गळणे, कोरडे केस अशा अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. जर तुम्हालाही केसांची हरवलेली चमक परत मिळवून केसांची वाढ सुधारायची असेल तर तुमच्या किचनमध्ये ठेवलेला हा जादुई मसाला तुम्हाला मदत करू शकतो. या मसाल्याचे नाव चक्रफूल आहे.