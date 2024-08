Gardening Tips: सुट्ट्यांमध्ये आठवडाभर घराबाहेर जाताय? बाल्कनीतील रोपांमध्ये घाला ही खास गोष्ट, राहतील हिरवीगार

How to Water Plants When Away For a Week: सुट्टीत कुठेतरी जाण्याचा प्लॅन करत असाल किंवा काही कामामुळे दोन दिवसांपेक्षा जास्त वेळ घराबाहेर पडावे लागेल. बाल्कनीत ठेवलेली झाडे अनेकदा वाळतात. केवळ कडक उन्हाळ्यातच नव्हे तर पावसाळ्यातही पाऊस पडला नाही तर पुरेसे पाणी व सूर्यप्रकाशा अभावी रोपं सुकतात. अशा वेळी काय करावे हे समजत नाही. रोपं आणि झाडे सुकण्यापासून वाचवण्यासाठी ही एक ट्रिक फॉलो करता येते. ज्याच्या साहाय्याने पाण्याविनाही रोपं कोरडी पडणार नाहीत.