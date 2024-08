Ganesh Chaturthi 2024: बाप्पाच्या स्वागतासाठी डेकोरेशन करताय? 'या' सोप्या टिप्स करतील मोठी मदत

How to decorate the house for Ganesha: गणेश चतुर्थी जवळ येताच बाप्पाचे भक्त आपल्या लाडक्या बाप्पाला घरी आणण्याची तयारी सुरू करतात. यावर्षी गणेश चतुर्थी ७ सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाणार आहे. यावेळी तुम्ही विचार केला असेल की, बाप्पाचे मोठ्या थाटामाटात घरी स्वागत कराल. त्यामुळे त्यांची आरासही खासच असायला हवी. मग घराचं डेकोरेशन असो किंवा श्रीगणेशाला विराजमान करायची आरास असो सर्वकाही आकर्षक आणि सुंदर असायला हवं. यासाठी तुम्ही नवनवीन डिझाइन्स इंटरनेटवर सर्च करत आहात. तर मग या सजावटीच्या कल्पना तुम्हाला खूप मदत करणार आहेत. घरात किंवा मंदिरात कोणत्याही ठिकाणी अशी सजावट करून बाप्पाला प्रसन्न करू शकता. शिवाय स्वतःच्या हाताने लाडक्या गणरायासाठी आरास बनवणे तुम्हाला आनंदायकसुद्धा वाटेल.