Ganesh Chaturthi: बाप्पाला अर्पण केला जाणार दुर्वा धार्मिकच नव्हे आरोग्याच्यादृष्टीनेही महत्वाचा, फायदे वाचून व्हाल अवाक

Durva is useful for which diseases: ७ सप्टेंबर अर्थातच उद्यापासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत आहे. बाप्पा थाटामाटात उद्या सर्वांच्या घरी विराजमान होणार आहेत. बाप्पाच्या आगमनाची जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. गणेश उत्सवात श्रीगणेशाच्या संबंधित सर्वच गोष्टींना विशेष महत्व असते. त्यातीलच एक गोष्ट म्हणजे दुर्वा होय. भारतात गवतासारख्या दिसणाऱ्या दुर्वा या वनस्पतीला अत्यंत पवित्र मानले जाते. श्री गणेशाच्या पूजेमध्ये याचा विशेष उपयोग होतो. परंतु आयुर्वेदात दुर्वा एक शक्तिशाली औषधी वनस्पती म्हणून वापरली जाते. आज आपण दुर्वाचे औषधीय गुणधर्म जाणून घेणार आहोत.