Heart Health: पावसाळ्यात हायड्रेशन आणि हृदयाच्या आरोग्याची घ्या विशेष काळजी, करू नका दुर्लक्ष

Tips for Hydration and Heart Health During Monsoon: पावसाळ्यात उन्हाच्या कडाक्यापासून दिलासा मिळत असला तरी नव्या समस्या उद्भवतात. विशेषतः हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींसाठी या समस्यांकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे असते. हायड्रेशनची काळजी घेणे म्हणजे केवळ तहान भागवणे नव्हे तर हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी ते आवश्यक असते. हृदयविकार असलेल्या रुग्णांसाठी पावसाळ्यातील हायड्रेशनचे महत्त्व आणि त्यांनी आरोग्याची कशी काळजी घ्यावी ते जाणून घ्या.