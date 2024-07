Kitchen Tips: किचनमध्ये तेल सांडलं का? अशा प्रकारे मिनिटात करा स्वच्छ, खराब होणार नाही कापड

Tips to Remove Oil From Floor or Kitchen Slab: स्वयंपाकघरात काम करत असताना खाण्या-पिण्याच्या काही गोष्टी फरशीवर किंवा किचन ओट्यावर सांडतात. ते स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही कपड्याचा वापर करता. पण कधी तेल सांडलं तर ते साफ करणं सगळ्यात त्रासदायक वाटतं. कारण कापडाने कितीही स्वच्छ केले तरी तेलाचा चिकटपणा टिकून राहते. आणि दुसरं म्हणजे तेलामुळे कपडेही घाणेरडे होतात. अशा वेळी किचन ओट्यावर पडलेल्या तेलाचे डाग असो वा फरशीवर सांडलेले तेल, हे स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही ही ट्रिक वापरू शकता. या ट्रिकच्या मदतीने तुम्ही संपूर्ण स्वयंपाकघर सहज स्वच्छ होते.