Skin Care Tips: पावसाळ्यात चिकट त्वचेमुळे इरिटेशन होते का? फ्रेश राहण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या पद्धती

Tips to Keep Sticky Skin Fresh During Monsoon: आर्द्रता आणि घामामुळे त्वचेवर विविध समस्या उद्भवतात. तथापि, चिकट त्वचा या काळात सर्वात त्रासदायक असते. पावसाळ्यात त्वचा तेलकट होऊ लागते. अशा परिस्थितीत ऑइली स्किन असलेल्या लोकांना अधिक त्रास होतो. अशा वेळी चिकट त्वचेचा सामना करण्यासाठी तुम्ही काही पद्धती फॉलो करू शकता. या पद्धतींचा अवलंब केल्यास त्वचा एकदम फ्रेश होईल. पावसाळ्यात त्वचा फ्रेश ठेवण्यासाठी काही सोप्या पद्धती जाणून घ्या.