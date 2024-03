Threading Tricks: आयब्रो करताना खूप वेदना होतात? आराम देतील या सोप्या ट्रिक्स

Tricks to Get Rid of Threading Pain: जाड आणि दाट भुवया छान दिसतात.परंतु चांगल्या लुकसाठी त्यांना योग्य आकार देणे खूप महत्वाचे आहे. यामुळेच काही महिला दर महिन्याला याला शेप देतात. यामुळे चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढते. पण काही स्त्रिया आयब्रोला शेप देण्यासाठी थ्रेडिंग टाळतात. कारण त्यामुळे खूप वेदना होतात, विशेषत: ज्यांच्या केसांची वाढ खूप जास्त आहे. जर तुम्हालाही थ्रेडिंग करताना खूप वेदना होत असतील तर तुम्ही या ट्रिक्स फॉलो करून वेदनांपासून आराम मिळवू शकता.