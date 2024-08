Fitness Mantra: वजन वाढतंय म्हणून चपातीच खायची सोडली? गव्हाच्या पिठात मिसळा हे पदार्थ, राहाल सडपातळ

What to mix with wheat flour to reduce cholesterol: खानपानाच्या बदलेल्या सवयी आणि व्यस्त जीवनशैलीमुळे अनेक आजार उद्भवतात. हे आजकाल खूप सामान्य झाले आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे वाढते कोलेस्ट्रॉल होय . आज, आपल्याला जवळजवळ प्रत्येक घरात एक असा व्यक्ती सापडेल ज्याला वाढत्या कोलेस्ट्रॉलचा सामना करावा लागत आहे. हा अतिशय जीवघेणा आजार आहे. सतत वाढत्या कोलेस्टेरॉलमुळे हृदयविकार, स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका असतो. अशा वेळी त्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. नियमित व्यायामासोबतच काही गोष्टींचा आहारात समावेश करावा लागतो. त्या गोष्टी कोलेस्ट्रॉलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही गोष्टी सांगणार आहोत, ज्या तुम्ही गव्हाच्या पीठात मिसळून त्यांची चपाती बनवू शकता. हे आपल्या बॅड कोलेस्ट्रॉलवर बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल.