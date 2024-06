Fitness Mantra: घरीच वर्कआउट करताय? लक्षात ठेवा या गोष्टी, होणार नाही कोणतीही दुखापत

Things to Keep in Mind While Workout: शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी व्यायाम केला जातो. पण तज्ज्ञांच्या देखरेखीशिवाय कोणताही नवीन प्रकारचा व्यायाम केल्यास फायद्याऐवजी नुकसानच होऊ शकते. अनेक वेळा घरी व्यायाम करताना दुखापत होऊ शकते किंवा चुकीच्या पद्धतीने व्यायाम केल्याने हवा तसा फायदा मिळत नाही. शिवाय चुकीच्या पद्धतीने व्यायाम केल्यास शरीरात वेदना सुद्धा होऊ शकतात. त्यामुळे तज्ज्ञ ट्रेनरशिवाय कोणत्याही प्रकारचा व्यायाम ट्राय करू नये. जर तुम्ही सुद्धा घरीच व्यायाम करत असाल तर या गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून कोणतीही मोठी दुखापत टाळता येईल.