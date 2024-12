Fatty Liver: सकाळी शरीरात 'ही' लक्षणे दिसल्यास व्हा सावध, असू शकतात लिव्हरला सूज आल्याचे संकेत

What Is Fatty Liver In Marathi: लिव्हर हा आपल्या शरीराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे ज्याचे मुख्य कार्य अन्न पचवणे आणि शरीरात जमा झालेले विषारी पदार्थ स्वच्छ करणे हे आहे.