Fashion Tips: तुमच्या चेहऱ्यावर कोणता चष्मा छान दिसेल? अशाप्रकारे निवडा योग्य फ्रेम

How to choose glasses: चष्मा घ्यायची वेळ येते. तेव्हा लोक कोणताही विचार न करता सहजपणे चष्मा खरेदी करतात. पण हे चूक आहे.

which glasses to choose for which face- कोणत्या चेहऱ्यासाठी कोणता चष्मा निवडावा (shutterstock)