Health Problems: टोमॅटो खायला आवडतात? सावधान, होऊ शकतात या समस्या

Eating Too Much Tomatoes can Cause Health Problems: भारतीय स्वयंपाकघर टोमॅटोशिवाय अपूर्ण आहे. टोमॅटोचा वापर भाज्यांपासून सॅलडपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी केला जातो. टोमॅटोमध्ये व्हिटॅमिन सी, कॅल्शियम, फॉस्फरस, लाइकोपीन, पोटॅशियम अँटी ऑक्सिडंट आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी असे अनेक गुण आहेत, जे शरीराला अनेक गंभीर आजारांपासून वाचवण्याचे काम करतात. आरोग्यासाठी इतके फायदेशीर असूनही, तुम्हाला माहित आहे का की टोमॅटोचे जास्त सेवन टाळले पाहिजे. टोमॅटो जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने व्यक्तीला त्याचे फायदे मिळण्याऐवजी नुकसान होऊ लागते. चला जाणून घेऊया कोणत्या लोकांनी टोमॅटोचे जास्त सेवन टाळावे.