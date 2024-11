Dry skin in winter: थंडीत कोरडी त्वचा आणखीनच रखरखीत झालेय, खाज सुटतेय? करा 'हे' घरगुती उपाय

How to take care of dry skin in winter: बहुतेक लोक त्यांच्या त्वचेची काळजी घेण्यासाठी उपचार घेतात. जे प्रत्येकासाठी शक्य होत नाही. विशेषत: रुक्ष ,म्हणजेच कोरडी त्वचा असलेल्या लोकांचा विचार केला तर त्यांना हिवाळ्यात खूप त्रास सहन करावा लागतो.