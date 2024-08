Fitness Mantra: भात खाल्ल्याने खरंच वजन वाढतं? जाणून घ्या खाण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत

How much rice to eat in a day: भारतीय लोक खाण्याचे शौकीन असतात. भारतीयांना नेहमीच नवनवीन पदार्थ खायला आवडतात. दुसरीकडे भात हा भारतीय आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आणि देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या तांदळाचा भात खाल्ला जातो. पण भात खाण्याबाबत लोकांचा असा विश्वास आहे की, भाताच्या सेवनाने वजन वाढते. लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी किंवा वजन नियंत्रित करण्यासाठी लोक भात खाणे बंद करतात. अशा परिस्थितीत भाताच्या सेवनाने खरंच लठ्ठपणा वाढतो का? असा प्रश्न पडतो. याशिवाय भाताचा आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो? त्याचे सेवन फायदेशीर आहे की हानिकारक? असे अनेक विचार आपल्या डोक्यात येत असतात. आज आपण याबाबतच जाणून घेणार आहोत.