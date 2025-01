Do You Know: रस्त्याकडेच्या झाडांना का दिला जातो पांढरा रंग? यामागे आहे मोठे शास्त्रीय कारण

Why are trees on the roadside painted white in Marathi: जर तुम्हाला प्रवासाची आवड असेल आणि तुम्ही अनेक राज्यांना भेट दिली असेल, तर तुम्हाला एक विशिष्ट पॅटर्न नक्कीच लक्षात आला असेल. महामार्ग असो किंवा सुंदर जंगल असो, लांब रस्ते असो किंवा तुमच्या परिसरातील उद्यान असो, तुम्ही काही झाडांचे फोटो पाहिले असतील ज्यांवर वेगवेगळ्या रंगांचा रंग लावला आहे. पण, हे का केले जाते याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? जर नसेल, तर आम्ही तुम्हाला यामागील महत्त्वाचे कारण सांगतो.