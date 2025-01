Kunku: हिंदू धर्मात महत्वाचे असलेले कुंकू कशापासून बनते माहितेय का? अनेकांना माहितीच नाही प्रोसेस

What ingredients is kunku made from In Marathi: प्रत्येक पूजा आणि अनेक विधींमध्ये कुंकूचा वापर केला जातो आणि कुंकू ही अत्यंत पवित्र गोष्ट मानली जाते. पण कुंकू कसं बनतं याचा कधी विचार केला आहे का? कुंकू अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. साहित्यावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, कुंकूचा संबंध मुलाच्या जन्माशी आणि मातृत्वाच्या आनंदाशी जोडलेला आहे. कुंकू देवतांना अर्पण केले जाते आणि विवाहित स्त्रियांसाठी तिचे खूप महत्त्व आहे. कुंकू एकदम शुद्ध मानले जाते आणि सिंदूर हे त्याचे थोडेसे सुधारित रूप आहे. ज्यामध्ये काही रसायने देखील असतात. त्याचप्रमाणे, लिक्विड सिंदूर इत्यादी देखील कुंकूच्या तुलनेत चांगले मानले जाऊ शकत नाहीत कारण त्यात अनेक रसायने असतात जी त्वचेसाठी चांगली नाहीत. अशा परिस्थितीत, आज आपण कुंकूबद्दल बोलणार आहोत ते कसे बनवले जाते आणि त्याबद्दल इतर अनेक तथ्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया