Human Body: सामान किंवा व्यक्तीला स्पर्श करताच तुम्हालाही लागतो करंट?काय आहे यामागचं कारण?

Why does touching a person cause an electric shock in Marathi: आपण एखाद्या गोष्टीला किंवा एखाद्या व्यक्तीला स्पर्श करताच आपल्याला बर्‍याचदा एखादा करंट लागल्यासारखा होतो. अचानक विद्युत शॉक जाणवणे असामान्य नाही. कधीकधी दरवाजाच्या हँडलला स्पर्श करणे, खुर्ची किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती आम्हाला सौम्य विद्युत शॉक देऊ शकते, परंतु हा विद्युत शॉक आपल्यासाठी हानिकारक आहे का? विजेशिवाय हा धक्का का आणि कसा आहे? जर आपल्या मनात असेच प्रश्न उद्भवत असतील तर या लेखात, आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की या इलेक्ट्रिक डिस्चार्जला सामान्य गोष्टी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस स्पर्श करू का वाटते?