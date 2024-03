How To Recharge Your Body: बऱ्याच वेळा, सकाळी उठल्याबरोबर नीट झोप होऊनही अनेकदा थकवा जाणवतो. याचा परिणाम म्हणून दिवसभर एनर्जी कमी राहते. कोणतेही काम करावेसे वाटत नाही. यामागे काय कारण आहे याचा कधी विचार केला आहे का? हे आपल्या काही चुकीच्या सवयीमुळे देखील होऊ शकते. आज आम्ही तुम्हाला अतिशय उपयुक्त आणि अतिशय सोपे व्यायाम सांगणार आहोत जे तुमच्या दिवसाची सुरुवात निरोगी करण्यास मदत करतील. हे करण्यासाठी तुम्हाला ५ मिनिटेही लागणार नाहीत. सकाळी उठल्यानंतर तुमचे संपूर्ण शरीर आणि मन जागृत करण्यासाठी तुम्ही या गोष्टी अवश्य करा.