Birth Defect Prevention:बाळात जन्मदोष येऊ नये म्हणून प्रेग्नन्सीत करा 'ही' टेस्ट, प्रत्येक महिलेला माहितीच हवी प्रक्रिया

How are birth defects detected In Marathi: गर्भधारणेच्या काही आठवड्यांनंतर, बाळाचा डीएनए आईच्या रक्तप्रवाहात मिसळतो आणि त्यामुळे त्याची चाचणी करणे सोपे होते. या चाचणीमध्ये, आईच्या रक्तातून डीएनए नमुना घेतला जातो आणि त्यात असलेल्या महत्त्वाच्या अनुवांशिक माहितीची चाचणी केली जाते.