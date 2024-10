Diwali Faral Recipe: दिवाळीला बनवा जाळीदार, मऊसूत अनारसे, अगदी सोपी आहे रेसिपी

Which rice to take to make Anarse: अनारसे विशेषतः सणासुदीच्या काळात बनवले जातात. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ चव असलेला, अनारसे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो.