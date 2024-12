Disease X : लहान मुलांमध्ये वेगाने वाढतोय डिसीस एक्सचा धोका, जाणून घ्या कसा पसरतो 'हा' आजार

Disease X Symptoms In Marathi: संक्रमित लोकांमध्ये फ्लू सारखी लक्षणे आढळून आली आहेत, ज्यात मुख्य म्हणजे उच्च ताप आणि तीव्र डोकेदुखी. रॉयटर्सचा अहवाल (संदर्भ) वैद्यकीय संघ रोग निश्चित करण्यासाठी नमुने गोळा करत आहे आणि तपासत आहे.

Disease X In Which Country In Marathi (freepik)