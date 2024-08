Dairy Farming: गाई-म्हशींचे दूध वाढवायचे आहे? करा 'हे' सोपे उपाय, लगेच दिसेल फरक

How to increase the milk of cows and buffaloes: भारतामध्ये ग्रामीण भागात जवळपास सर्वच घरांमध्ये गाई-म्हशी पाळल्या जातात. त्यांचे दूध आणि दुधाचे पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. परंतु अलीकडे हे घरापुरते मर्यादित नाही. सध्या भारतीय दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना जगभरात मागणी आहे. पूर्वी हा व्यवसाय फक्त दूध, दही, लोणी इतकाच मर्यादित होता. पण आता चीज, मेयोनीज, पनीर, टोफूची मागणीही वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दुधाचा वापर केला जातो. काही दुग्ध व्यवसाय करणारे लोक जनावरांची संख्या वाढवून तर काही गुरांना इंजेक्शन देऊन दुधाची मागणी पूर्ण करतात. हे पूर्णपणे असुरक्षित आहे, ज्यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.