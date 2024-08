Cooking Oil: स्वयंपाकासाठी कोणते तेल चांगले? तेल निवडताना अजिबात करू नका 'ही' चूक

Which oil is best for cooking: शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी आहार आणि दैनंदिन दिनचर्या दोन्ही सांभाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आहारात हिरव्या पालेभाज्या, जीवनसत्त्वे आणि प्रथिनेयुक्त पदार्थांचा समावेश करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. परंतु फक्त पालेभाज्या खाणे पुरेसे नाही. कारण अनेक अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, आपण जे तेल स्वयंपाकासाठी वापरतो त्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होतो.