Cooking Tips: लिंबाची साल देखील वाढवू शकते जेवणाची चव, फक्त फॉलो करा या टिप्स

Tips to Use Lemon Peels in Foods: बऱ्याचदा रस काढल्यानंतर लिंबाची साले फेकून दिली जातात. तुम्हीही आत्तापर्यंत असे करत असाल तर आता करू नका. व्हिटॅमिन सी समृद्ध लिंबू आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. याच्या नियमित सेवनाने वजन कमी होणे, पचनाच्या समस्या आणि प्रवासादरम्यान होणारा उलट्यांचा त्रास दूर होतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की लिंबाप्रमाणेच त्याची साल देखील गुणांचा खजिना आहे. लिंबाच्या सालीमध्ये जीवनसत्त्वे, पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि फायबरसारखे अनेक पोषक घटक असतात, जे आरोग्य आणि सौंदर्य टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. पण आज आपण लिंबाच्या सालीचा वापर जेवणाची चव वाढवण्यासाठी कसा करता येईल याबद्दल जाणून घेऊ. काही सोप्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही लिंबाच्या सालीने जेवणाची चव कशी वाढवू शकता ते पाहा.