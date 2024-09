Coconut Oil Side Effect: खोबरेल तेल लावण्याचे दुष्परिणाम माहिती आहेत का? 'या' लोकांनी करू नये वापर

Who Should Not Use Coconut Oil: तुम्ही तुमच्या घरातील वडीलधाऱ्यांना हे सांगताना ऐकले असेलच की, जर हवामान बदलत असेल आणि त्वचेचा कोरडेपणा वाढत असेल तर कोणताही विचार न करता त्वचेला खोबरेल तेल लावा. हे एक नैसर्गिक तेल आहे. जे सुकलेल्या नारळाचा वापर करून तयार केले जाते. अशा परिस्थितीत बरेच लोक मॉइश्चरायझरऐवजी खोबरेल तेलाचा वापर करतात. या तेलाचा वापर आपल्या त्वचेसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. परंतु खूप कमी लोकांना माहित आहे की, याच्या वापरामुळे त्वचेला हानीदेखील होऊ शकते.