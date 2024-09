Cleaning Hacks: कपड्यांवर फाऊंडेशन किंवा मेकअपचा डाग पडला का? ते काढण्यासाठी करा हे काम

Tips to Remove Foundation or Makeup Stain From Cloths: मेकअप करताना अनेकदा फाउंडेशन किंवा फाउंडेशन बेस क्रीम कपड्यांवर पडते. ते स्वच्छ करणे अवघड आहे. कारण ते वाळल्यानंतर त्याचे डाग पडतात. जे खूप वाईट दिसते. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे असे अनेक फाउंडेशन किंवा फाउंडेशन बेस क्रीम आहेत, ज्यांचा डाग जीन्स किंवा कॉटन कपड्यांवरून सहजासहजी निघत नाही. जर तुम्हाला या डागांपासून सुटका मिळवायची असेल तर तुम्ही या सोप्या हॅक्सचा अवलंब करू शकता.