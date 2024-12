Christmas Meaning : 'ख्रिसमस' हा शब्द आला कुठून? काय आहे या शब्दाचा अर्थ? जाणून घ्या...

What Is The Meaning Of Christmas : 'ख्रिसमस' म्हणजे काय? या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? असा प्रश्न देखील अनेकांना पडतो. चला जाणून घेऊया या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आहे...