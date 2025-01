Chanakya Niti: 'अशा' ठिकाणी शांत राहणारा व्यक्ती समजला जातो भित्रा आणि मूर्ख, वाचा काय सांगते चाणक्य नीती

What is Chanakya Niti In Marathi: असे म्हटले जाते की जर कोणताही व्यक्ती यशस्वी, समृद्ध आणि आनंदी जीवन शोधत असेल तर त्याने चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेल्या गोष्टी नक्कीच लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.