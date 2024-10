Breast Cancer Awareness Month: काय आहे सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशनची योग्य वेळ आणि पद्धत? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या

Right Time and Way To Do Self Breast Examination: स्तनाचा कर्करोग किंवा ब्रेस्ट कॅन्सर स्तनाच्या पेशींमध्ये सुरू होतो. हे सहसा नलिका किंवा डक्ट (निप्पलमध्ये दूध वाहून नेणाऱ्या नलिका) किंवा लोब्यूल्स (दूध निर्माण करणाऱ्या ग्रंथी) मध्ये बनते. स्तनाचा कर्करोग स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही होऊ शकतो. स्त्रियांमध्ये हे सामान्य आहे. स्तनाचा कर्करोग पूर्णपणे टाळणे शक्य नाही. काही जीवनशैली पर्याय जोखीम कमी करण्यात मदत करू शकतात. निरोगी वजन राखणे, नियमित शारीरिक हालचाली करणे, अल्कोहोलचे सेवन मर्यादित करणे, धूम्रपान न करणे आणि स्तनपान यामुळे स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. नियमित मॅमोग्राम आणि क्लिनिकल ब्रेस्ट टेस्ट द्वारे देखील हे लवकर ओळखले जाऊ शकते आणि यशस्वीरित्या उपचार केले जाऊ शकते. हे स्वतः देखील तपासले जाऊ शकते. स्तन कर्करोग जागरूकता महिन्यात स्वत: स्तन तपासणी कशी करावी हे जाणून घ्या.