Blood Pressure: उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांनी कॉफी प्यावी कि नाही? तज्ज्ञांनी सांगितले उत्तर

Should coffee be drunk if you have high blood pressure: उच्च रक्तदाब ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. परंतु ती एक अतिशय गंभीर स्थिती आहे. यामध्ये शरीराच्या धमन्यांमध्ये रक्तप्रवाह वाढतो ज्यामुळे हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी जास्त काम करावे लागते.

What should people with high BP eat and what should they not eat (freepik)